ВСУ бросили 31 дрон в ночную атаку по Астраханской области, все цели сбиты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Астраханской областью в ночь на воскресенье. Гражданские объекты не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своём канале в мессенджере «Макс».
По словам главы области, под ударом оказалась северная часть региона. Все обнаруженные воздушные цели удалось ликвидировать дежурным подразделениям ПВО.
«Прошедшей ночью север нашего региона подвергся атаке 31 беспилотника со стороны ВСУ. Дежурными средствами систем противовоздушной обороны беспилотные аппараты были уничтожены», — написал Бабушкин.
Губернатор добавил, что разрушений на объектах гражданской инфраструктуры не зафиксировано. На местах продолжают работу профильные оперативные службы.
Ранее Life.ru сообщал об отражении ночной атаки беспилотников на Ростовскую область. Российские военные уничтожили воздушные цели в районе Каменска-Шахтинского и Чертковского района. О результатах работы ПВО рассказал губернатор региона.