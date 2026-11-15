Российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над Астраханской областью в ночь на воскресенье. Гражданские объекты не пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своём канале в мессенджере «Макс».

По словам главы области, под ударом оказалась северная часть региона. Все обнаруженные воздушные цели удалось ликвидировать дежурным подразделениям ПВО.

«Прошедшей ночью север нашего региона подвергся атаке 31 беспилотника со стороны ВСУ. Дежурными средствами систем противовоздушной обороны беспилотные аппараты были уничтожены», — написал Бабушкин.

Губернатор добавил, что разрушений на объектах гражданской инфраструктуры не зафиксировано. На местах продолжают работу профильные оперативные службы.