Российские войска нанесли удар по двум железнодорожным локомотивам в районе станции Днепропетровск. По данным Минобороны РФ, техника использовалась для перевозки грузов, предназначенных для обеспечения Вооружённых сил Украины.

«Поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Днепропетровск, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Накануне под удар попали ещё два локомотива в Запорожской области. Как сообщал Life.ru, 14 ноября российские войска поразили железнодорожную технику в районе станции Матвеевка. По информации Минобороны, эти локомотивы также задействовались в перевозке грузов для ВСУ. Днём ранее аналогичный удар был нанесён по станции Сербка в Одесской области.