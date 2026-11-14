Российские военнослужащие в ночь на 14 ноября нанесли удар по двум железнодорожным локомотивам в районе станции Матвеевка Запорожской области. Техника использовалась для перевозки грузов, предназначенных для нужд ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены два железнодорожных локомотива в районе ж/д станции Матвеевка Запорожской области, используемых в интересах перевозки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Удары по железнодорожной инфраструктуре Украины продолжались и накануне. По данным Минобороны, 13 ноября российские военные поразили ещё два локомотива в районе станции Сербка Одесской области. Они также использовались для транспортировки грузов украинской армии.