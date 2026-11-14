Российские военные в ночь на 14 ноября нанесли удар по электроподстанции в городе Прилуки Черниговской области. Объект обеспечивал работу предприятий украинской военной промышленности и логистических центров, где хранилось военное имущество. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара поражены электроподстанция в населённом пункте Прилуки Черниговской области, обеспечивающая функционирование предприятий военной промышленности, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества», — уточнили в ведомстве.

По информации министерства, подстанция была задействована в энергоснабжении объектов, связанных с военным производством и хранением имущества ВСУ.

Накануне российские военные также нанесли удары по двум электроподстанциям в Сумской области. Речь идёт об объектах ПС-110 и ПС-330 в Шостке и посёлке Воронеж. По данным Минобороны, они обеспечивали работу предприятий по производству беспилотников и комплектующих к ним, а также военных складов.