Две подстанции, питавшие украинский ВПК, попали под удар в Черниговской области
Минобороны заявило об ударах по двум подстанциям в Черниговской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска поразили две электрические подстанции в городах Нежин и Сосница Черниговской области Украины. По данным Минобороны РФ, энергообъекты обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.
Как сообщили в российском военном ведомстве, удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в обеспечении военного производства Украины.
Ранее российское военное ведомство также сообщало о поражении энергетических объектов в других регионах Украины. В частности, утром 10 ноября были названы четыре электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.
Ранее Life.ru сообщал об ударах по четырём электроподстанциям в трёх областях Украины. Эти объекты также обеспечивали работу предприятий украинской военной промышленности.
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