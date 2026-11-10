Российские войска поразили две электрические подстанции в городах Нежин и Сосница Черниговской области Украины. По данным Минобороны РФ, энергообъекты обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

Как сообщили в российском военном ведомстве, удары были нанесены по объектам энергетической инфраструктуры, задействованным в обеспечении военного производства Украины.

Ранее российское военное ведомство также сообщало о поражении энергетических объектов в других регионах Украины. В частности, утром 10 ноября были названы четыре электроподстанции в Днепропетровской, Полтавской и Киевской областях.

Ранее Life.ru сообщал об ударах по четырём электроподстанциям в трёх областях Украины. Эти объекты также обеспечивали работу предприятий украинской военной промышленности.