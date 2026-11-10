Российские войска поразили четыре электроподстанции в трёх областях Украины. Два энергообъекта подверглись ударам в Киевской области, ещё два расположены в Днепропетровской и Полтавской областях, сообщили в Министерстве обороны России.

По информации военного ведомства, в Киевской области поражены сразу две электроподстанции. Кроме того, российские военные нанесли удары по аналогичным объектам в Вольногорске Днепропетровской области и Кременчуге Полтавской области.

Ранее Минобороны сообщило об ударах по энергетическим объектам в Киевской, Днепропетровской и Черкасской областях. В частности, под поражение попали электроподстанции в районах Белой Церкви, Кривого Рога и Черкасс. По утверждению российского военного ведомства, одна из целей обеспечивала работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.