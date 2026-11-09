Энергообъекты в трёх областях Украины попали под удар: Что сообщили в Минобороны
ВС РФ поразили электроподстанции в Кривом Роге, Черкассах и под Киевом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Российские войска нанесли удары по трём электроподстанциям на территории Украины, в том числе по объекту, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Цели находились в районах Кривого Рога, Черкасс и Белой Церкви.
Как сообщили в Минобороны России, в Днепропетровской области поражение нанесено энергетическому объекту неподалёку от Кривого Рога. Ещё одна подстанция попала под удар в районе Черкасс, расположенных в центральной части Украины.
Кроме того, российские военные в ночь на 9 ноября атаковали электроподстанцию возле Белой Церкви в Киевской области. По информации ведомства, она использовалась для электроснабжения предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.
Масштабы повреждений энергообъектов в опубликованных сообщениях не уточняются. Сведения о последствиях ударов для электроснабжения населённых пунктов также не приводятся.
Ранее российская армия поразила высоковольтную подстанцию «Северная» напряжением 330 кВ в районе Новых Петровцев под Киевом. По данным Минобороны, через этот объект электроэнергией обеспечивались предприятия украинской военной промышленности.
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