Российские войска нанесли удары по трём электроподстанциям на территории Украины, в том числе по объекту, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса страны. Цели находились в районах Кривого Рога, Черкасс и Белой Церкви.

Как сообщили в Минобороны России, в Днепропетровской области поражение нанесено энергетическому объекту неподалёку от Кривого Рога. Ещё одна подстанция попала под удар в районе Черкасс, расположенных в центральной части Украины.

Кроме того, российские военные в ночь на 9 ноября атаковали электроподстанцию возле Белой Церкви в Киевской области. По информации ведомства, она использовалась для электроснабжения предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

Масштабы повреждений энергообъектов в опубликованных сообщениях не уточняются. Сведения о последствиях ударов для электроснабжения населённых пунктов также не приводятся.

Ранее российская армия поразила высоковольтную подстанцию «Северная» напряжением 330 кВ в районе Новых Петровцев под Киевом. По данным Минобороны, через этот объект электроэнергией обеспечивались предприятия украинской военной промышленности.