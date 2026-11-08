Российские войска нанесли удар по электроподстанции «Каменская» в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, энергообъект обеспечивал работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Под удар попала высоковольтная подстанция напряжением 330 кВ, которая, как утверждают в министерстве, использовалась для энергоснабжения украинской военной промышленности. В Минобороны уточнили, что объект был поражён днём 8 ноября.