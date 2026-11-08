Минобороны сообщило о поражении подстанции «Каменская», питавшей ВПК Украины
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Российские войска нанесли удар по электроподстанции «Каменская» в Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, энергообъект обеспечивал работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Под удар попала высоковольтная подстанция напряжением 330 кВ, которая, как утверждают в министерстве, использовалась для энергоснабжения украинской военной промышленности. В Минобороны уточнили, что объект был поражён днём 8 ноября.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских войск по электроподстанции «Северная» в Киевской области. По информации Минобороны, объект напряжением 330 кВ обеспечивал электроснабжение предприятий украинской военной промышленности.