Российские военные нанесли удар по двум электроподстанциям в Сумской области, которые обеспечивали работу предприятий военной промышленности и логистических центров. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, поражены электроподстанции ПС-110 и ПС-330, расположенные в населённом пункте Шостка и посёлке Воронеж Сумской области.

Как уточнили в министерстве, эти объекты обеспечивали функционирование предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающих беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Кроме того, подстанции снабжали электроэнергией логистические центры, которые использовались для хранения военного имущества.