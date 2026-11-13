ВС РФ поразили две электроподстанции, снабжавшие украинский ВПК под Сумами
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Российские военные нанесли удар по двум электроподстанциям в Сумской области, которые обеспечивали работу предприятий военной промышленности и логистических центров. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, поражены электроподстанции ПС-110 и ПС-330, расположенные в населённом пункте Шостка и посёлке Воронеж Сумской области.
Как уточнили в министерстве, эти объекты обеспечивали функционирование предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающих беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Кроме того, подстанции снабжали электроэнергией логистические центры, которые использовались для хранения военного имущества.
Ранее Life.ru сообщал о поражении двух электроподстанций в Житомире. По данным российского военного ведомства, объекты напряжением 330 и 110 киловольт обеспечивали электроэнергией предприятия украинского ВПК. Удары были нанесены в ночь на 12 ноября.