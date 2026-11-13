Российские военные нанесли серию ударов с беспилотников по позициям ВСУ в районе Славянско-Краматорской агломерации. В Минобороны РФ сообщили о проведении «тотальной зачистки» украинских объектов с воздуха.

Дроны группировки «Юг» провели «тотальную зачистку» позиций ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Операцию выполнили подразделения беспилотной авиации Южной группировки войск. Целями стали блиндажи, военная техника и беспилотные летательные аппараты противника.

Среди поражённых объектов российское оборонное ведомство отдельно выделило тяжёлые гексакоптеры. Такие аппараты украинские подразделения применяют для транспортировки снаряжения, а также в качестве воздушных платформ, с которых запускают дроны меньшего размера.

Ранее Life.ru сообщал, что командир роты 89-го танкового полка Южной группировки войск с позывным Змей рассказал о ситуации в украинских подразделениях под Краматорском. По словам офицера, которые он привёл со ссылкой на пленного военнослужащего ВСУ, украинские операторы беспилотников угрожают ударами своим сослуживцам в случае отказа выполнять приказ о наступлении.