Российские войска за неделю поразили 15 сухогрузов, которые, по данным Минобороны РФ, доставляли на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ. Об этом сообщили в военном ведомстве 13 ноября.

«За неделю поражено 15 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

Морские атаки продолжились и накануне: 12 ноября российские дроны поразили два сухогруза. Один находился в Чёрном море юго-западнее Одессы, второй — в порту Черноморск. Утром 13 ноября Life.ru сообщил о ночном поражении ещё одного судна у одесского побережья. По утверждению Минобороны, на его борту находилось военное имущество для украинской армии.