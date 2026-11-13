15 сухогрузов за семь дней: Минобороны сообщило об ударах по морским поставкам для ВСУ
Сводка от 13 ноября: ВС РФ за неделю поразили 15 судов с грузами для ВСУ
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Российские войска за неделю поразили 15 сухогрузов, которые, по данным Минобороны РФ, доставляли на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ. Об этом сообщили в военном ведомстве 13 ноября.
«За неделю поражено 15 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ», — говорится в сообщении министерства.
Ранее Life.ru рассказывал, что 8 ноября российские военные нанесли удары по контейнеровозу в порту Черноморск и сухогрузу в Чёрном море. По сведениям Минобороны, оба судна перевозили военные грузы и имущество двойного назначения. 10 ноября беспилотники поразили ещё один сухогруз в семи километрах от Одессы, а 11 ноября ведомство сообщило об очередном ударе по судну с вооружением юго-западнее города.
Морские атаки продолжились и накануне: 12 ноября российские дроны поразили два сухогруза. Один находился в Чёрном море юго-западнее Одессы, второй — в порту Черноморск. Утром 13 ноября Life.ru сообщил о ночном поражении ещё одного судна у одесского побережья. По утверждению Минобороны, на его борту находилось военное имущество для украинской армии.
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