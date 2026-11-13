Российская армия минувшей ночью провела результативную операцию в черноморской акватории. Точным ударом был ликвидирован морской транспорт, доставлявший боевые средства украинским формированиям.

Инцидент произошел юго-западнее одесского побережья. Целью атаки стал сухогруз, в трюмах которого находились боеприпасы и материально-техническое имущество для нужд киевского режима.

Перехват и огневое воздействие обеспечили расчеты беспилотной авиации. Вражеский борт не успел достичь порта разгрузки и потерял способность продолжать рейс.

Уничтожение этого транспорта срывает планы снабжения приморской группировки противника дефицитными снарядами. Теперь украинским штабам придется искать обходные маршруты, которые требуют значительно больше времени и ресурсов.

Отечественные операторы дронов сохраняют круглосуточный контроль над южными морскими коридорами. Подобные инциденты подтверждают: любая попытка ввоза иностранной помощи водным путем будет жёстко пресекаться.

Накануне, 11 ноября, российское оборонное ведомство также сообщало о поражении сухогруза с военным имуществом юго-западнее Одессы. Ещё один подобный удар, по данным министерства, произошёл 10 ноября в семи километрах от города.