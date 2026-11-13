Ночной кошмар киевского командования: Российский удар пустил на дно дефицитные боеприпасы для ВСУ
МО РФ: У берегов Одессы поражён сухогруз с военным имуществом для ВСУ
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Российская армия минувшей ночью провела результативную операцию в черноморской акватории. Точным ударом был ликвидирован морской транспорт, доставлявший боевые средства украинским формированиям.
Инцидент произошел юго-западнее одесского побережья. Целью атаки стал сухогруз, в трюмах которого находились боеприпасы и материально-техническое имущество для нужд киевского режима.
Перехват и огневое воздействие обеспечили расчеты беспилотной авиации. Вражеский борт не успел достичь порта разгрузки и потерял способность продолжать рейс.
Уничтожение этого транспорта срывает планы снабжения приморской группировки противника дефицитными снарядами. Теперь украинским штабам придется искать обходные маршруты, которые требуют значительно больше времени и ресурсов.
Отечественные операторы дронов сохраняют круглосуточный контроль над южными морскими коридорами. Подобные инциденты подтверждают: любая попытка ввоза иностранной помощи водным путем будет жёстко пресекаться.
Накануне, 11 ноября, российское оборонное ведомство также сообщало о поражении сухогруза с военным имуществом юго-западнее Одессы. Ещё один подобный удар, по данным министерства, произошёл 10 ноября в семи километрах от города.
Как сообщал Life.ru, 9 ноября российские военные нанесли удар по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу в Чёрном море. По информации Минобороны РФ, поражённый логистический объект использовался для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ. Судно находилось в 141 километре юго-западнее Одессы и, как утверждало ведомство, перевозило вооружение и военное имущество для украинских подразделений.