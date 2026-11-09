ВС РФ ударили по складу в порту Одесса и сухогрузу в Чёрном море
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Российские военные нанесли новые удары по объектам портовой логистики Украины и судну в Чёрном море. Целями стали логистический центр «Сухой порт» в Одессе и сухогруз, находившийся в 141 километре к юго-западу от города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, логистический комплекс использовался для хранения и распределения грузов в интересах Вооружённых сил Украины. Удар по нему был нанесён беспилотной авиацией в дневное время.
Ещё одной целью стало грузовое судно в акватории Чёрного моря. Как указывают в Минобороны РФ, на его борту находились вооружение и военное имущество, предназначенные для украинских формирований.
Ранее Life.ru рассказывал о поражении портовых объектов Украины, предназначенных для приёма военных грузов. По данным Минобороны РФ, эти сооружения использовались для хранения и распределения поставок, предназначенных для ВСУ.