Российские военные нанесли новые удары по объектам портовой логистики Украины и судну в Чёрном море. Целями стали логистический центр «Сухой порт» в Одессе и сухогруз, находившийся в 141 километре к юго-западу от города. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, логистический комплекс использовался для хранения и распределения грузов в интересах Вооружённых сил Украины. Удар по нему был нанесён беспилотной авиацией в дневное время.

Ещё одной целью стало грузовое судно в акватории Чёрного моря. Как указывают в Минобороны РФ, на его борту находились вооружение и военное имущество, предназначенные для украинских формирований.