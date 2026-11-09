Блогер Шарий сообщил об ударе беспилотника по зданию СБУ в Запорожье
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Беспилотник предположительно поразил здание управления Службы безопасности Украины в Запорожье. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, уточнив, что удар произошёл около 12:00 по киевскому времени.
По словам Шария, целью атаки стало здание местного управления СБУ. Сведений о последствиях атаки пока нет.
Другие источники также сообщают об ударе по объекту, который связывают с украинской спецслужбой. В частности, появились утверждения о возгорании после попадания беспилотника.
Ранее Life.ru рассказывал об ударах российских военных по энергетическим и транспортным объектам на Украине. Операторы беспилотников «Герань» из бригады «Варяг» поразили электроподстанцию напряжением 330 кВ, железнодорожные локомотивы, логистический центр и пункт технического обслуживания техники. В ведомстве уточнили, что целью атак было нарушение военной логистики ВСУ и ограничение возможностей украинских подразделений по ведению боевых действий.