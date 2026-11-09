Беспилотник предположительно поразил здание управления Службы безопасности Украины в Запорожье. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий, уточнив, что удар произошёл около 12:00 по киевскому времени.

По словам Шария, целью атаки стало здание местного управления СБУ. Сведений о последствиях атаки пока нет.

Другие источники также сообщают об ударе по объекту, который связывают с украинской спецслужбой. В частности, появились утверждения о возгорании после попадания беспилотника.