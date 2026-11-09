ВС РФ ударили по подстанции, локомотивам и логистическому центру на Украине
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Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками «Герань» по энергетической и транспортной инфраструктуре в тыловых районах Украины. Под поражение попали подстанция напряжением 330 кВ, железнодорожные локомотивы и логистический центр. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Атаки выполнили операторы отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». По информации ведомства, среди целей также оказался пункт технического осмотра и ремонта техники, который использовался для обеспечения украинских формирований.
В Минобороны пояснили, что удары были направлены на нарушение военной логистики ВСУ и поражение стратегически важных объектов в украинском тылу. Поражение перечисленных объектов существенно ограничивает возможности украинских войск по ведению боевых действий.
Ранее Life.ru сообщал о поражении электроподстанции напряжением 330 кВ в Житомирской области. По данным Минобороны, этот энергообъект обеспечивал электричеством предприятия украинского военно-промышленного комплекса.