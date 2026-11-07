Российские военные поразили электроподстанцию напряжением 330 кВ в Житомирской области Украины. Объект обеспечивал электроснабжение предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Также в Житомирской области поражена электроподстанция 330 кВ, обеспечивающая работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — заявили в российском военном ведомстве.

Подстанции такого класса напряжения используются для передачи и распределения электроэнергии между высоковольтными сетями. Их работа имеет значение для снабжения крупных промышленных потребителей.

Ранее Life.ru сообщал о поражении двух электроподстанций в Киевской и Житомирской областях Украины. По данным Минобороны РФ, 4 ноября российские беспилотники атаковали подстанцию «Наливайковка» напряжением 750 кВ в Киевской области и подстанцию «Чижовка» на 110 кВ в Житомирской области.