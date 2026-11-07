Северный мост через Днепр в Киеве, который использовался для переброски вооружения и военной техники ВСУ, вновь оказался под ударом российских войск. По сообщению Минобороны РФ, переправа поражена в ходе массированной ночной атаки 7 ноября. Киевские власти объявили о полном закрытии движения по мосту в обоих направлениях.

В российском военном ведомстве уточнили, что Северный автодорожный мост обеспечивал транспортировку вооружения, военной и специальной техники для украинской армии. Он вошёл в число объектов транспортной инфраструктуры, по которым российские военнослужащие нанесли удары высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками большой дальности.

Северный мост соединяет правый и левый берега Днепра и является одной из шести действующих автомобильных переправ Киева. По нему проходят важные городские транспортные маршруты. Расположение сооружения позволяет использовать его для перемещения грузов между частями столицы, в том числе в интересах военной логистики.

О повреждении переправы сообщил и мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, движение транспорта по мосту перекрыто в обоих направлениях, а специалисты приступили к обследованию конструкции и оценке повреждений.

Нынешний удар стал далеко не первым по этой переправе. Как сообщал Life.ru, в начале октября российские беспилотники уже атаковали Северный мост. Тогда на дорожном полотне появились повреждения, пострадала контактная сеть троллейбусов, а движение с левого берега на правый временно ограничивали. Впоследствии местные власти сообщили также о повреждении проходящей по мосту тепломагистрали. Украинские каналы опубликовали видеозаписи ударов, на которых были запечатлены моменты поражения переправы.

Через несколько дней Минобороны России представило кадры работы операторов ударных беспилотников отдельной бригады «Варяг». Военное ведомство поясняло, что объект использовался для переброски украинских подразделений и доставки военных грузов. Тогда же стало известно, что Киев готовит резервные пути сообщения между берегами Днепра, включая насыпные дамбы и понтонные переправы на случай повреждения действующих мостов.

Причём Северный мост — не единственная транспортная переправа Киева, которая фигурирует в сводках российского военного ведомства. 22 октября Life.ru писал о поражении Южного автожелезнодорожного моста. По данным Минобороны, он использовался для транзитной перевозки военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. Оба сооружения имеют важное значение для транспортного сообщения между берегами Днепра.