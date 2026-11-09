Украинские заградотряды угрожают ударами беспилотников собственным военнослужащим, которые отказываются идти в атаку в районе Краматорска. Об этом во время общения с ТАСС рассказал командир роты 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск с позывным Змей.

По словам российского офицера, украинские подразделения в городе сильно деморализованы. Об этом он узнал во время разговора с пленным бойцом ВСУ, который рассказал, что попал на фронт после принудительной мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК).

«Рассказывает, что стоит заградотряд их из операторов БПЛА. Они в атаку не поднимаются, и уже птицы начинают их же бить», — сообщил Змей.

Как отмечает военнослужащий, украинские солдаты оказываются перед выбором: выполнять приказ о наступлении или рисковать попасть под удар беспилотников собственных подразделений.

Как рассказывал ранее глава ДНР Денис Пушилин, российские войска наступают широким фронтом на Славянско-Краснолиманском направлении, охватывая Славянско-Краматорскую агломерацию с двух сторон. По его словам, особую роль в продвижении российских подразделений играют расчёты беспилотников. Они ведут разведку и выявляют мобильные группы ВСУ непосредственно в городской застройке Краматорска.