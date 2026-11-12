В Житомире поражены подстанции, снабжавшие предприятия ВПК Украины
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Российские войска в ночь на 12 ноября поразили две электроподстанции в Житомире, которые обеспечивали электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, под удар попали энергообъекты напряжением 330 и 110 киловольт. Они были задействованы в электроснабжении украинских оборонных производств.
«В городе Житомир поражены электроподстанции на 330 кВ и 110 кВ, обеспечивающие электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении министерства.
Это не первое сообщение российского военного ведомства о поражении энергетической инфраструктуры Житомирской области. В последние дни Минобороны неоднократно заявляло об ударах по высоковольтным подстанциям, которые, по его информации, используются для снабжения украинских оборонных предприятий.
Ранее Life.ru сообщал об ударе российских беспилотников по электроподстанции напряжением 330 киловольт в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области. Атака произошла в ночь на 8 ноября. По данным Минобороны, объект обеспечивал электроэнергией предприятия украинского военно-промышленного комплекса. Ещё об одном подобном эпизоде Life.ru рассказывал 10 ноября. Тогда российские войска, согласно сообщению ведомства, поразили две подстанции напряжением 330 и 110 киловольт в Нежине и Соснице Черниговской области. Указанные объекты также использовались для электроснабжения предприятий военной промышленности Украины.
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