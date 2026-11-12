Российские войска в ночь на 12 ноября поразили две электроподстанции в Житомире, которые обеспечивали электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, под удар попали энергообъекты напряжением 330 и 110 киловольт. Они были задействованы в электроснабжении украинских оборонных производств.

«В городе Житомир поражены электроподстанции на 330 кВ и 110 кВ, обеспечивающие электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в сообщении министерства.

Это не первое сообщение российского военного ведомства о поражении энергетической инфраструктуры Житомирской области. В последние дни Минобороны неоднократно заявляло об ударах по высоковольтным подстанциям, которые, по его информации, используются для снабжения украинских оборонных предприятий.