Обесточили заводы: Ночной налёт российских дронов парализовал военпром в Житомире
ВС РФ поразили подстанцию ВПК Украины в Житомирской области
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Электроподстанция напряжением 330 кВ, обеспечивавшая электричеством предприятия украинского военно-промышленного комплекса, попала под удар российских беспилотников в Житомирской области. Объект расположен в районе населённого пункта Белошицы. Об этом 8 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военного ведомства, атака была проведена в течение ночи с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целью стала высоковольтная подстанция, задействованная в энергоснабжении оборонных производств Украины.
Подстанции такого класса напряжения относятся к крупным узлам энергосистемы. Они используются для передачи электроэнергии и её распределения между промышленными объектами и другими потребителями.
Это не первый удар по энергетической инфраструктуре Житомирской области за последние дни. 7 ноября российское военное ведомство также сообщало о поражении высоковольтной подстанции напряжением 330 кВ, обеспечивавшей украинский ВПК.
Серия атак затронула и другие регионы Украины. Так, 4 ноября российские беспилотники, по данным Минобороны, поразили подстанции «Наливайковка» и «Чижовка» в Киевской и Житомирской областях. Первая рассчитана на напряжение 750 кВ, вторая — 110 кВ.