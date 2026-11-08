Электроподстанция напряжением 330 кВ, обеспечивавшая электричеством предприятия украинского военно-промышленного комплекса, попала под удар российских беспилотников в Житомирской области. Объект расположен в районе населённого пункта Белошицы. Об этом 8 ноября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, атака была проведена в течение ночи с использованием беспилотных летательных аппаратов. Целью стала высоковольтная подстанция, задействованная в энергоснабжении оборонных производств Украины.

Подстанции такого класса напряжения относятся к крупным узлам энергосистемы. Они используются для передачи электроэнергии и её распределения между промышленными объектами и другими потребителями.

Это не первый удар по энергетической инфраструктуре Житомирской области за последние дни. 7 ноября российское военное ведомство также сообщало о поражении высоковольтной подстанции напряжением 330 кВ, обеспечивавшей украинский ВПК.