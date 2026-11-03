В Днепропетровске под удар попали ТЭЦ и отделение полиции
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Днепропетровске повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), расположенная в Самарском районе города. Об этом сообщил мэр Борис Филатов* в своём Telegram-канале.
По его словам, последствия утренних ударов затронули не только энергетический объект. Попадания также зафиксированы в отделении полиции. На фоне произошедшего в Днепропетровской области ввели экстренные отключения электричества. При этом масштабы повреждений ТЭЦ и сроки возможного восстановления её работы пока не уточняются.
Ранее Life.ru рассказывал о повреждении двух энергообъектов в Днепропетровской области. По данным ДТЭК, один из объектов повторно пострадал после почти двух суток восстановительных работ. Точные сроки возвращения стабильного электроснабжения тогда не назывались.
Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.