Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении очередного результативного удара по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины. В ходе ночной серии атак высокоточным оружием было поражено стратегическое предприятие «Кератем», расположенное в селе Кузьминцы Киевской области.

По информации оборонного ведомства, гражданский с виду завод выполнял ключевые военные заказы: на его мощностях было развернуто производство химических компонентов, необходимых для синтеза твердого ракетного топлива. Получаемые составы применялись украинской стороной для снаряжения двигателей оперативно-тактических ракет.

Разрушение цехов в Кузьминцах фактически обрывает технологическую цепочку по выпуску боеприпасов для дальнобойных ракетных систем. Твердое ракетное топливо является дефицитным и технологически сложным продуктом, производство которого требует специализированного оборудования и соблюдения жестких технологических регламентов, что делает его быстрое восстановление невозможным.

Уничтожение объекта «Кератем» стало частью масштабного ночного рейда российских войск по предприятиям киевского военно-промышленного кластера. Ранее Минобороны также подтвердило нанесение сокрушительных ударов по киевскому заводу «Генератор», собиравшему беспилотники «Хорнет», и производственной площадке «Стеллар Джет» в Яготине, выпускавшей стартовые твердотопливные ускорители. В результате скоординированной атаки военный сектор противника понес критические потери в сегментах беспилотной авиации и ракетного вооружения.