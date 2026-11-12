Российские войска в ночь на 12 ноября нанесли массированный удар по заводу «Генератор» в Киеве, где, по данным Минобороны РФ, производились беспилотники средней дальности «Хорнет». Предприятие стало одной из целей атаки на объекты украинского военно-промышленного комплекса.

«В городе Киеве поражено агрегатно-детальное предприятие ракетно-космической промышленности (завод „Генератор“), осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов средней дальности типа „Хорнет“», — говорится в сообщении военного ведомства.

Для нанесения ударов российские военные применили высокоточное оружие наземного базирования и ударные беспилотники. Согласно заявлению Минобороны, массированная атака также была направлена на объекты военно-промышленного и энергетического комплексов в Киеве и Киевской области.

Это не первый удар по предприятиям, которые российское военное ведомство связывает с производством беспилотников «Хорнет». Как ранее сообщал Life.ru, 22 октября ВС РФ поразили киевский «Хладокомбинат № 3», где, по данным Минобороны, выпускали барражирующие боеприпасы Hornet. На территории комплекса также было организовано производство беспилотников самолётного типа большой и средней дальности.