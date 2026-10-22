ВС РФ ударили по «Хладокомбинату № 3» в Киеве, где производили боеприпасы Hornet

Российские войска в ночь на 22 октября нанесли удар по складскому комплексу «Хладокомбинат № 3» в Киеве, где было организовано производство барражирующих боеприпасов Hornet. На территории объекта также выпускали беспилотники самолётного типа большой и средней дальности, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате удара поражён в городе Киев <…> складской комплекс («Хладокомбинат № 3»), на базе которого организовано производство БПЛА, а также барражирующих боеприпасов Hornet», — заявили в военном ведомстве.

Ранее российские войска уже поражали предприятие «Элемент ЮА» в Киеве, где, по данным Минобороны, производили и хранили комплектующие для ударных беспилотников «Хорнет». Тогда же под удар попали мощности компании «Укрспецсистемс», занимавшейся сборкой разведывательных дронов Shark.