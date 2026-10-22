ВС РФ ударили по «Хладокомбинату № 3» в Киеве, где производили боеприпасы Hornet
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Российские войска в ночь на 22 октября нанесли удар по складскому комплексу «Хладокомбинат № 3» в Киеве, где было организовано производство барражирующих боеприпасов Hornet. На территории объекта также выпускали беспилотники самолётного типа большой и средней дальности, сообщили в Минобороны РФ.
«В результате удара поражён в городе Киев <…> складской комплекс («Хладокомбинат № 3»), на базе которого организовано производство БПЛА, а также барражирующих боеприпасов Hornet», — заявили в военном ведомстве.
Ранее российские войска уже поражали предприятие «Элемент ЮА» в Киеве, где, по данным Минобороны, производили и хранили комплектующие для ударных беспилотников «Хорнет». Тогда же под удар попали мощности компании «Укрспецсистемс», занимавшейся сборкой разведывательных дронов Shark.
Кроме того, 18 октября Минобороны сообщало об ударах по украинским цехам сборки дальнобойных беспилотников, местам их хранения и запуска. Среди поражённых целей также назывались объекты транспортной инфраструктуры и склады военно-технического имущества.