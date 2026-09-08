Больше никаких «Хорнетов»: Ответный удар по заводам в Киеве оказался фатальным

Утром 8 сентября российские войска атаковали промышленные объекты в столице Украины. Основной целью стали площадки, задействованные в военно-промышленном секторе страны.

Оборонное ведомство подтвердило ликвидацию цехов ООО «Элемент Юа». Это предприятие специализировалось на выпуске деталей для «Хорнет» — ударных аппаратов средней дальности.

Параллельно высокоточный прилет зафиксирован по торгово-складским помещениям фирмы «Укрспецсистемс». На указанной территории велась сборка разведывательных БПЛА «Шарк», а также модернизация ударных модификаций.

Подобные действия направлены на подрыв технического потенциала противника. Вывод из строя линий конструирования существенно осложняет снабжение фронта новыми разведывательными средствами.

Ранее Life.ru писал, что трёхдневный мораторий на удары по Киеву прекратил действие. Ограничение было связано с поездками в Москву и Киев американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.