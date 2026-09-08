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Специальная военная операция

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Опубликовано 8 сентября, 07:09

Больше никаких «Хорнетов»: Ответный удар по заводам в Киеве оказался фатальным

Ликвидированы сборочные линии дронов «Хорнет» и «Шарк» в Киеве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Утром 8 сентября российские войска атаковали промышленные объекты в столице Украины. Основной целью стали площадки, задействованные в военно-промышленном секторе страны.

Оборонное ведомство подтвердило ликвидацию цехов ООО «Элемент Юа». Это предприятие специализировалось на выпуске деталей для «Хорнет» — ударных аппаратов средней дальности.

Параллельно высокоточный прилет зафиксирован по торгово-складским помещениям фирмы «Укрспецсистемс». На указанной территории велась сборка разведывательных БПЛА «Шарк», а также модернизация ударных модификаций.

Подобные действия направлены на подрыв технического потенциала противника. Вывод из строя линий конструирования существенно осложняет снабжение фронта новыми разведывательными средствами.

Поражён завод ракет и сухогруз: итоги ночной операции российских войск в Киеве
Поражён завод ракет и сухогруз: итоги ночной операции российских войск в Киеве

Ранее Life.ru писал, что трёхдневный мораторий на удары по Киеву прекратил действие. Ограничение было связано с поездками в Москву и Киев американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера.

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Оксана Попова
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