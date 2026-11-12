ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Российские войска ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины, а также по складу боеприпасов. Кроме того, под удар попал сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области, сообщило Министерство обороны РФ.
«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — говорится в заявлении ведомства.
В Минобороны указали, что все перечисленные объекты были поражены. Для атаки применялись средства большой дальности, включая ударные БПЛА.
«Кроме того, на переходе морем в порты Одесской области поражено морское судно типа «сухогруз», — добавили в министерстве.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удар по сухогрузу в Чёрном море юго-западнее Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило вооружение и другое военное имущество для украинской армии. В ведомстве заявляли, что продолжают наносить удары по морским целям, используемым для снабжения ВСУ.
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