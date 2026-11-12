Российские войска ночью нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины, а также по складу боеприпасов. Кроме того, под удар попал сухогруз, направлявшийся в порты Одесской области, сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности», — говорится в заявлении ведомства.

В Минобороны указали, что все перечисленные объекты были поражены. Для атаки применялись средства большой дальности, включая ударные БПЛА.

«Кроме того, на переходе морем в порты Одесской области поражено морское судно типа «сухогруз», — добавили в министерстве.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удар по сухогрузу в Чёрном море юго-западнее Одессы. По данным Минобороны РФ, судно перевозило вооружение и другое военное имущество для украинской армии. В ведомстве заявляли, что продолжают наносить удары по морским целям, используемым для снабжения ВСУ.