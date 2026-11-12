Российские военные провели сложную операцию по размещению межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в шахтной пусковой установке. На загрузку стратегического вооружения ушло несколько часов, а сама операция стала частью масштабного обновления Ракетных войск стратегического назначения. Об очередном этапе укрепления ядерного щита страны сообщило Министерство обороны РФ.

Работы прошли в ракетном соединении стационарного базирования. Для установки ракеты использовали специальный транспортно-загрузочный агрегат, позволяющий разместить её в подготовленной шахте.

Российские военные загрузили межконтинентальную ракету «Ярс» в шахту. Видео © Telegram / Минобороны России

В военном ведомстве подчеркнули, что перевооружение РВСН не ограничивается заменой ракет. Одновременно создаётся современная инфраструктура, необходимая для подготовки военнослужащих, несения боевого дежурства и полноценного отдыха личного состава.

В настоящее время один из ракетных полков продолжает переход на новый комплекс, который, по оценке военных, превосходит предшествующие образцы вооружения по своим возможностям. Личный состав уже прошёл необходимые проверки и успешно сдал зачёты на допуск к боевому дежурству и эксплуатации новой техники.

Очередным этапом перевооружения стала загрузка «Ярса» в одну из шахтных пусковых установок. Как отметили в Минобороны, это позволит расширить возможности стратегических ракетных сил и укрепить оборонный потенциал страны.

Запланированные на 2026 год мероприятия должны увеличить долю современных ракетных комплексов в составе РВСН. В ведомстве рассчитывают, что обновление вооружения и инфраструктуры повысит возможности наземного компонента стратегических ядерных сил при выполнении задач ядерного сдерживания.