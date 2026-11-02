Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии должно получить зеркальный ответ со стороны европейских стран. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, предложив перебросить британские и французские ядерные силы ближе к российским границам.

В интервью украинскому «24 каналу» дипломат заявил, что подходящей площадкой для этого могла бы стать Польша. Кроме того, он выступил за присутствие атомных подводных лодок Великобритании и Франции в непосредственной близости от России.

«Почему бы нашим французским или британским коллегам не разместить в Польше свои ядерные силы? Это прямой и понятный ответ», — сказал Огрызко.

Свою инициативу бывший глава украинского МИД объяснил действиями Москвы, которая ранее разместила тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. По его мнению, западные государства могли бы использовать аналогичный подход.

При этом в самой Польше уже обсуждают расширение участия в европейской системе ядерного сдерживания. В конце октября министр обороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил интерес Варшавы к американской программе Nuclear Sharing и сотрудничеству с Францией.

Москва неоднократно выступала против усиления военного присутствия НАТО у российских границ. В Кремле заявляли, что Россия не намерена угрожать соседним государствам, однако будет учитывать действия альянса, которые считает опасными для собственной безопасности.

Ранее Польша подтвердила намерение участвовать сразу в двух программах ядерного сдерживания. Как сообщал Life.ru 24 октября, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил о заинтересованности Варшавы в американской программе Nuclear Sharing и расширении сотрудничества с Францией. При этом окончательные решения потребуют согласования с союзниками, а конкретные сроки пока не определены.