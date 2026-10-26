Франция готовит истребители Rafale для сдерживания России

Франция готовится расширить присутствие своих ядерных сил в Европе, привлекая к сотрудничеству десять государств для сдерживания России. Новый план президента Эмманюэля Макрона предусматривает возможность размещения французских истребителей Rafale, способных нести ядерное оружие, на территории союзников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Стратегия получила название «передовое сдерживание». Помимо переброски боевой авиации, Париж намерен создать дополнительную военную инфраструктуру, развивать системы связи и раннего предупреждения, а также наладить обмен разведывательной информацией с партнёрами.

Главная задача программы, по данным издания, — создать для Москвы «стратегическую неопределённость». Предполагается, что российскому руководству придётся учитывать возможность применения французских ядерных сил с различных направлений, а не только с территории самой Франции.

«Это создаёт новые сложности для противника, поскольку добавляет ещё один уровень сложности, который придётся учитывать россиянам», — пояснил советник Макрона по стратегическим вопросам Ксавье Шатель на конференции по безопасности в Варшаве.

К инициативе уже присоединились десять европейских государств, включая Германию, Польшу, Великобританию и страны Северной Европы. При этом степень их участия различается. Франция сохраняет исключительное право принимать решения о применении своего ядерного арсенала, который, по оценкам экспертов, насчитывает около 290 боезарядов.

Как отмечает WSJ, расширение сотрудничества происходит на фоне растущих сомнений европейских стран в надёжности американских гарантий безопасности при президенте Дональде Трампе. Однако французская программа рассматривается как дополнение к ядерному сдерживанию НАТО, а не полноценная замена американского «ядерного зонтика».

Ранее Life.ru сообщал о первых совместных ядерных учениях Франции и Великобритании. 23 октября министр вооружённых сил Франции Катрин Вотрен объявила об участии британских Typhoon в тренировке стратегической авиации республики. Она назвала манёвры важным этапом военного сотрудничества Парижа и Лондона. Договорённость о координации ядерных сил двух стран была достигнута ещё в июле 2025 года. При этом Франция и Великобритания договорились сохранить самостоятельный контроль над своими арсеналами, развивая совместное планирование и взаимодействие в сфере безопасности.