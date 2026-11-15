Российские войска в ночь на 15 ноября нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. По данным Минобороны РФ, поражены паромный терминал, здание управления порта и электроподстанция, задействованные в обеспечении поставок военных грузов для ВСУ.

«В порту Черноморск Одесской области [поражены] паромный терминал, управление порта и электроподстанция, обеспечивающие разгрузку и хранение военных грузов, доставляемых на Украину», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, российские военные сообщили о поражении сухогруза, направлявшегося в порт Одесса. По информации министерства, судно перевозило военное имущество и грузы двойного назначения, предназначенные для украинской армии.