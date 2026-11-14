Российские беспилотники нанесли удар по порту Черноморск в Одесской области. По данным Минобороны РФ, под удар попали сухогруз, перевозивший военное имущество для украинской армии, и объекты инфраструктуры, задействованные в обеспечении ВСУ.

В ведомстве уточнили, что атака произошла днём 14 ноября. Целями стали морские суда и портовые сооружения, которые использовались для доставки и разгрузки грузов военного назначения.

В результате был поражён сухогруз с имуществом, предназначенным для снабжения ВСУ. Кроме того, удары пришлись по инфраструктуре порта, где осуществлялась разгрузка военных грузов.

Ранее Life.ru сообщал о поражении двух сухогрузов с вооружением и военным имуществом для ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны России, 12 ноября беспилотники атаковали одно судно в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы, а другое — непосредственно в порту Черноморск.