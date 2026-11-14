Масштабный пожар вспыхнул на объекте украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» в Полтавской области после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

По данным компании, удар был нанесён днём 14 ноября. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые приступили к ликвидации последствий.

Масштабы разрушений и размер ущерба пока неизвестны. В «Нафтогазе» уточнили, что специалисты смогут оценить состояние оборудования, когда это позволит ситуация с безопасностью.

Полтавская область является одним из главных газодобывающих регионов Украины. На её территории расположено около сотни месторождений углеводородов, а доля региона в общенациональной добыче газа оценивается примерно в 40%.

Ранее Life.ru сообщал о серьёзных повреждениях объекта «Нафтогаза» в Черниговской области. По данным компании, 12 ноября по предприятию ударили две ракеты, в результате чего пострадало технологическое оборудование. Точное расположение объекта и масштабы последствий не раскрывались.

Кроме того, Life.ru рассказывал о крупном пожаре на нефтегазовом предприятии в Днепропетровской области. Возгорание произошло 11 ноября после атаки беспилотников. Представители «Нафтогаза» подтвердили повреждение оборудования, но не уточнили стоимость ущерба и сроки восстановления.