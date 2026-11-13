В десяти областях Украины частично пропало электричество из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Отключения также затронули подконтрольные Киеву территории Запорожской области и ДНР. Об этом 13 ноября сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

По данным компании, часть потребителей осталась без света в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Причиной перебоев стали повреждения энергетических объектов. Украинский оператор связывает их с ударами по инфраструктуре в течение последних суток. Ремонтные бригады продолжают восстановительные работы, однако приступить к ним удаётся только там, где позволяет обстановка.

Из-за повреждений оборудования в ряде регионов сохраняются ограничения электроснабжения. Для промышленных предприятий действуют графики ограничения мощности, а для остальных потребителей — почасовые отключения объёмом от полутора до трёх очередей. В «Укрэнерго» призвали жителей следить за актуальным расписанием на страницах местных энергокомпаний.

Проблемы с электроснабжением в стране продолжаются с начала ноября. Ранее Life.ru сообщал о серьёзных повреждениях украинских электросетей, из-за которых атомным электростанциям пришлось снижать мощность. По словам заместителя министра энергетики Украины Артёма Некрасова, повреждённые подстанции и линии электропередачи не позволяли передавать потребителям весь объём вырабатываемой электроэнергии.

Особенно сложная ситуация ранее сложилась в украинской столице. Как писал Life.ru, 7 ноября Киев столкнулся с масштабными отключениями электричества. Мэр города Виталий Кличко предупреждал о серьёзных проблемах в энергосистеме, которые затронули также отопление и водоснабжение. В отдельных районах пришлось вводить экстренные ограничения, не соответствующие обычным графикам.