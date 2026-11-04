Шесть областей Украины частично остались без электричества после ударов по энергетической инфраструктуре. Из-за повреждения сетей украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра энергетики страны Артём Некрасов.

По его словам, перебои с электроснабжением затронули Винницкую, Житомирскую, Запорожскую, Кировоградскую, Харьковскую и Херсонскую области. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы везде, где это позволяет обстановка безопасности.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в столичном регионе, где серьёзно повреждено энергетическое оборудование. В Харьковской области также действуют аварийные отключения из-за последствий предыдущих атак и снижения напряжения в высоковольтной сети.

В большинстве регионов Украины введены почасовые графики отключения электричества для населения и других потребителей. Для промышленных предприятий дополнительно действуют ограничения мощности.

Как пояснил Некрасов, удары затрагивают не только объекты генерации, но и подстанции, обеспечивающие передачу электроэнергии. Повреждение сетей осложняет распределение электричества между регионами.

На этом фоне украинские АЭС вынужденно сократили выработку электроэнергии. Вернуться к номинальной мощности станции смогут только после восстановления повреждённой сетевой инфраструктуры.