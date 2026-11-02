На Украине вынуждены ограничивать выработку электроэнергии на атомных электростанциях из-за повреждений подстанций, которые не могут принять и передать весь производимый объём. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк в эфире телеканала «Киев-24».

По словам парламентария, диспетчеры энергосистемы искусственно снижают генерацию АЭС, поскольку повреждённые подстанции «Укрэнерго» не способны обеспечить передачу всего объёма электроэнергии потребителям. Аналогичные проблемы возникли на объектах компании ДТЭК в Киеве и Киевской области.

Таким образом, украинские атомные станции могут располагать возможностями для большей выработки электричества, но инфраструктура не позволяет доставить его в необходимых объёмах. Ограничения затрагивают прежде всего Киев, столичный регион, а также центральные и восточные области страны.

Ранее Нагорняк обратил внимание на недостаточную защищённость энергетической инфраструктуры. По его словам, необходимую защиту имеет лишь около трети критически важного оборудования на украинских подстанциях. Он призвал ускорить работы по укреплению объектов перед зимним периодом.

На фоне проблем в энергосистеме этой осенью в Киеве неоднократно вводили отключения электричества. Из-за перебоев временно нарушалась работа метрополитена и наземного электротранспорта, а также возникали ограничения в работе систем водоснабжения и канализации.

Продолжительные отключения электроэнергии фиксировались и в других регионах Украины, включая Одесскую, Винницкую, Волынскую и Харьковскую области.

При этом Нагорняк говорил именно об ограничении выработки из-за проблем с передачей электроэнергии. О полной остановке украинских атомных электростанций речь не идёт.