На ЗАЭС подтвердили информацию о повреждении оборудования ТЭС ударами ВСУ

Оборудование Запорожской ТЭС, от которого зависит надёжное внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, получило повреждения из-за обстрелов. Эту информацию подтвердила пресс-служба атомной станции в телеграм-канале.

По данным ЗАЭС, удары по территории вблизи станции шли в течение последней декады сентября. В результате интенсивного огня со стороны ВСУ пострадали ключевые элементы теплоэлектростанции.

Сейчас питание оборудования ТЭС идёт от аварийных источников. На самой атомной станции обстановку держат под контролем сотрудники, которые круглосуточно отслеживают все показатели безопасности. ЗАЭС входит в состав «Росатома».

На станции подчеркнули, что стабильное внешнее электроснабжение — одно из главных условий ядерной безопасности. Удары по инфраструктуре, которая его обеспечивает, повышают риски и мешают проводить восстановительные работы.

Как ранее сообщал Life.ru, о повреждении трансформаторов Запорожской ТЭС заявляло МАГАТЭ. По информации агентства, серия атак в районе атомной станции вывела из строя оборудование, которое играет важную роль во внешнем энергоснабжении ЗАЭС.