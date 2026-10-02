По всей территории ЛНР произошли массовые отключения света

По всей территории Луганской Народной Республики произошли массовые отключения электроэнергии из-за нештатной ситуации. Об этом сообщили в Правительстве ЛНР.

Причины произошедшего пока не уточняются. Власти экстренно созвали заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения республики.

«В результате нештатной ситуации зафиксированы массовые отключения электроэнергии по всей территории Республики. Созвано экстренное заседание Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения ЛНР», — говорится в сообщении.

Энергетики приступили к аварийно-восстановительным работам. Подключение потребителей к электроснабжению уже идёт поэтапно.

Ранее Life.ru писал, что 19 сентября в ЛНР 14 избирательных участков пришлось перевести на резервные источники питания после повреждения беспилотниками линии электропередачи. Электроснабжение удалось восстановить, однако часть участков некоторое время продолжала работать от генераторов.