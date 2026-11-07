Масштабные перебои с электричеством оставили без света жилые кварталы и улицы Киева. В украинской столице возникли проблемы с энергоснабжением после повреждения энергетических объектов. О последствиях сообщили городские власти и энергетическая компания ДТЭК.

Блэкаут оставил без электричества жилые кварталы Киева. Видео © «НОВИНИ LIVE»

Мэр Киева Виталий Кличко назвал положение с электроснабжением крайне сложным. По его словам, повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской и Житомирской областях привели к дополнительным ограничениям для жителей столицы. Перебои также затронули работу систем водоснабжения и отопления.

«Чрезвычайно сложная ситуация с энергоснабжением столицы. Соответственно — с работой систем тепло- и водоснабжения в городе. Энергетики и коммунальщики работают, чтобы восстановить услуги для горожан», — говорится в сообщении.

На фоне отключений некоторые городские кварталы остались практически без наружного освещения. Украинское издание «Главком» ранее публиковало кадры тёмных улиц, где основными источниками света стали фары проезжающих автомобилей. При этом речь шла об отдельных районах, а не об одновременном отключении электричества во всём Киеве.

По данным ДТЭК, энергетики столкнулись с повреждениями сетевого оборудования и нехваткой доступной мощности. В отдельных случаях компания вводила экстренные ограничения, которые не соответствовали обычным почасовым графикам. На продолжительность отключений влияли состояние инфраструктуры и возможность перераспределять нагрузку между потребителями.

Жители столичного массива Виноградарь также пожаловались на продолжительное отсутствие электричества. Украинский общественный вещатель «Суспільне» сообщил о проблемах с подачей света в жилые дома и получил комментарий энергетической компании. Специалисты объяснили ситуацию техническими повреждениями и ограниченными возможностями энергосистемы.

Энергетические службы продолжают восстановительные работы. Продолжительность ограничений зависит от состояния сетей и результатов ремонта.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Сергей Козырь предупредил о возможном сокращении подачи электричества в Киеве зимой до двух часов в сутки. Парламентарий выразил сомнения в готовности городского хозяйства к длительным отключениям. Особое внимание он уделил водоснабжению многоквартирных домов, поскольку насосные станции зависят от стабильной работы электросетей. По словам депутата, в столице насчитывается более 12 тысяч многоквартирных зданий, а резервными источниками питания обеспечены не все коммунальные объекты. Козырь предложил заранее подготовить дополнительные генераторы, организовать пункты обогрева и предусмотреть места для временного размещения жителей. Он также предупредил о риске перегрузки электрооборудования после восстановления подачи света, когда горожане одновременно начинают заряжать аккумуляторы и включать бытовые приборы.