На объекте нефтегазового комплекса «Нафтогаза» в Днепропетровской области повреждено оборудование. Компания сообщила в своём Telegram-канале, что на предприятии произошёл масштабный пожар.

Специалисты оценивают повреждения. Размер ущерба и возможные последствия для работы объекта пока не уточняются.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на другом объекте «Нафтогаза» в центральной части Украины 7 ноября. Тогда компания заявила о трёх атаках ВС РФ за ночь и повреждении оборудования. По её данным, персонал успели эвакуировать, сотрудники не пострадали.