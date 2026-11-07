Масштабный пожар вспыхнул на нефтегазовом объекте компании «Нафтогаз» в центральной части Украины после серии ночных ударов. Предприятие подверглось трём атакам, в результате которых прогремел взрыв и было серьёзно повреждено оборудование. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления компании Сергей Федоренко.

По его словам, сотрудники объекта не пострадали. Персонал успели эвакуировать до того, как ситуация стала опасной. На место происшествия прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации последствий пожара.

В компании подтвердили повреждение технологического оборудования. Сейчас специалисты оценивают масштаб разрушений и возможные последствия для работы предприятия.

Точное расположение пострадавшего объекта не раскрывается. Известно лишь, что он находится в центральной части Украины.

Происшествие произошло на фоне массированной ночной атаки на украинские энергетические объекты. В Киеве, по данным местных властей, возникли перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением. Мэр столицы Виталий Кличко также сообщил о повреждении Северного моста, движение по которому временно перекрыли.