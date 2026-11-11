В украинском Кривом Роге после серии ударов ВС РФ начались массовые отключения электричества и перебои с водоснабжением. Местные жители сообщили примерно о 30 взрывах, после которых большинство районов города осталось без света. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Российские беспилотники «Герань» атакуют объекты энергетической инфраструктуры и склады с вооружением в Кривом Роге и других районах Днепропетровской области. Очевидцы рассказывают, что в городе постоянно слышны взрывы, а перед отключением электричества в небе несколько минут наблюдали яркие вспышки.

После ударов в нескольких местах начались пожары. В большинстве районов Кривого Рога пропало электричество, также жители столкнулись с проблемами подачи воды. Кроме того, сообщения о мощных взрывах и ударах поступают из Житомирской, Запорожской и Сумской областей Украины.