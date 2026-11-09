В Николаеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
При этом предупреждение об опасности с воздуха действует не только в Николаевской области, но и в ряде других регионов страны.
Ранее Life.ru сообщал, что 6 ноября в украинском Житомире после взрыва произошло отключение электроэнергии. По информации местных СМИ, город остался без света, хотя воздушная тревога в тот момент не объявлялась. Причины происшествия и масштаб отключений не уточнялись, а официальных комментариев местных властей на момент публикации не поступало.