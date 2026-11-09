В городе Николаеве на юге Украины прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

При этом предупреждение об опасности с воздуха действует не только в Николаевской области, но и в ряде других регионов страны.