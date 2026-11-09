В Николаевской области Украины более 60 тысяч потребителей остались без электроснабжения после взрыва на объекте энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Георгий Решетилов в своём телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что 9 ноября в Кривом Роге начались серьёзные перебои с электроснабжением. По данным украинских СМИ, в одних районах города полностью пропадал свет, в других фиксировались резкие перепады напряжения. Накануне в Днепропетровской области без электричества остались более 600 тысяч абонентов после ударов по энергетической инфраструктуре.