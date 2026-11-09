Масштабные отключения электричества в Киеве привели к серьёзным перебоям в работе транспорта и предприятий. Во многих районах украинской столицы сохраняются проблемы с водоснабжением и отоплением. Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья.

«В столице сейчас настоящий коллапс. Блэкаут парализовал транспорт и предприятия, в большинстве районов города практически нет света, воды и тепла», — заявил собеседник агентства.

По словам представителей подполья, энергетическая система Киева испытывает серьёзные трудности из-за повреждений инфраструктуры. Они утверждают, что даже после восстановительных работ столичные теплоэлектроцентрали смогут выдавать лишь 10–15% прежней мощности.

Из-за длительных отключений жители украинской столицы начали перекрывать дороги, требуя вернуть электричество. В отдельных домах, по сообщениям местных СМИ, стабильного энергоснабжения не было по несколько суток. Акции протеста осложнили движение автомобилей на ряде городских улиц.

Тем временем проблемы с подготовкой Киева к зиме обострили конфликт между Владимиром Зеленским и мэром Виталием Кличко. Украинский лидер раскритиковал темпы восстановления энергоснабжения и потребовал ускорить работу ремонтных бригад. Градоначальник в ответ обвинил центральные власти в политическом давлении и создании препятствий для работы городской администрации.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве произошёл масштабный блэкаут после повреждения энергетических объектов. Мэр города Виталий Кличко тогда назвал ситуацию с электроснабжением чрезвычайно сложной и подтвердил перебои с подачей воды и тепла. В некоторых кварталах практически полностью исчезло уличное освещение.