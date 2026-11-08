Жители Киева вновь вышли перекрывать дороги из-за продолжительных отключений электричества. По сообщениям местных Telegram-каналов, на этот раз акция проходит на левом берегу украинской столицы. Люди жалуются, что в некоторых домах света нет почти неделю, а температура в квартирах опустилась ниже +13 °C.

В Киеве жители снова перекрывают дороги из-за многодневных отключений света. Видео © Telegram / Киевский движ

Недовольные жители одного из жилых комплексов заняли пешеходный переход и начали непрерывно ходить по нему в обе стороны, не пропуская автомобили. Таким способом горожане пытаются привлечь внимание к проблемам с электроснабжением.

По словам участников акции, длительное отсутствие электричества серьёзно осложнило повседневную жизнь. Особенно тяжело приходится жильцам холодных квартир, где температура продолжает снижаться на фоне перебоев с отоплением.

Подобные протесты уже проходили в других районах Киева. Ранее жители Виноградаря, Академгородка и Оболони также выходили на проезжую часть. Некоторые горожане рассказывали, что электричество в их домах отсутствовало по четыре-пять суток, а после кратковременного включения снова пропадало.

Ситуация обострилась на фоне масштабных проблем в энергосистеме украинской столицы. В четверг, 5 ноября, поступали сообщения о серьёзных отключениях электричества. Мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что стабильная работа объектов жизнеобеспечения города находится под большим вопросом.

По словам градоначальника, повреждения энергетической инфраструктуры и продолжающиеся удары осложняют восстановление систем электроснабжения, отопления и подачи воды. Городские службы вынуждены готовиться к различным сценариям развития ситуации.