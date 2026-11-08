Неделя без света и холод в квартирах: Отчаявшиеся киевляне снова вышли перекрывать дороги
В Киеве жители снова перекрывают дороги из-за многодневных отключений света
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жители Киева вновь вышли перекрывать дороги из-за продолжительных отключений электричества. По сообщениям местных Telegram-каналов, на этот раз акция проходит на левом берегу украинской столицы. Люди жалуются, что в некоторых домах света нет почти неделю, а температура в квартирах опустилась ниже +13 °C.
В Киеве жители снова перекрывают дороги из-за многодневных отключений света. Видео © Telegram / Киевский движ
Недовольные жители одного из жилых комплексов заняли пешеходный переход и начали непрерывно ходить по нему в обе стороны, не пропуская автомобили. Таким способом горожане пытаются привлечь внимание к проблемам с электроснабжением.
По словам участников акции, длительное отсутствие электричества серьёзно осложнило повседневную жизнь. Особенно тяжело приходится жильцам холодных квартир, где температура продолжает снижаться на фоне перебоев с отоплением.
Подобные протесты уже проходили в других районах Киева. Ранее жители Виноградаря, Академгородка и Оболони также выходили на проезжую часть. Некоторые горожане рассказывали, что электричество в их домах отсутствовало по четыре-пять суток, а после кратковременного включения снова пропадало.
Ситуация обострилась на фоне масштабных проблем в энергосистеме украинской столицы. В четверг, 5 ноября, поступали сообщения о серьёзных отключениях электричества. Мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что стабильная работа объектов жизнеобеспечения города находится под большим вопросом.
По словам градоначальника, повреждения энергетической инфраструктуры и продолжающиеся удары осложняют восстановление систем электроснабжения, отопления и подачи воды. Городские службы вынуждены готовиться к различным сценариям развития ситуации.
Ранее Life.ru сообщал, что киевляне уже перекрывали улицы из-за многодневного блэкаута. Тогда жители микрорайона Виноградарь вышли на дорогу после продолжительных отключений электричества. Аналогичные акции проходили и в других частях столицы, где люди жаловались на отсутствие света даже в часы, предусмотренные графиками.