В родном городе Владимира Зеленского Кривом Роге (Днепропетровская область) начались серьёзные перебои с электроснабжением. В некоторых районах города полностью пропадает свет, в других наблюдаются резкие перепады напряжения. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

В социальных сетях распространяются кадры из Кривого Рога, на которых заметны перебои с электричеством. Проблемы с энергоснабжением возникли на фоне масштабных отключений в разных регионах Украины.

Накануне, 8 ноября, более 600 тысяч абонентов Днепропетровской области остались без света после ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом сообщили украинские власти и компания ДТЭК. Отключения затронули Днепровский, Каменский, Самаровский, Павлоградский и Синельниковский районы.

Сложная ситуация сохраняется и в других городах Украины. Жители Киева и Одессы также сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии. В отдельных регионах действуют аварийные ограничения, при которых обычные графики подачи света не применяются.

Ранее Life.ru рассказывал, что масштабный блэкаут в Днепропетровске привёл к полной остановке электротранспорта и метрополитена. Мэр города Борис Филатов сообщил об обесточивании тяговых подстанций и перебоях с водоснабжением и отоплением. Станции метро при этом оставались открытыми для жителей в качестве укрытий.