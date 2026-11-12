«Нафтогаз» сообщил об ударе двух ракет по своему объекту под Черниговом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Нефтегазовый объект в Черниговской области Украины получил серьёзные повреждения после ракетного удара. По данным компании «Нафтогаз», по предприятию были выпущены две ракеты, в результате чего пострадало технологическое оборудование.
В компании заявили, что масштаб разрушений оказался значительным. При этом точное расположение объекта и его производственное назначение пока не раскрываются.
«В результате атаки предприятие получило серьёзные разрушения, повреждено технологическое оборудование», — говорится в сообщении «Нафтогаза».
Накануне «Нафтогаз» сообщил о масштабном пожаре на предприятии в Днепропетровской области. Как писал Life.ru 11 ноября, в результате атаки было повреждено оборудование нефтегазового комплекса. Компания заявила о необходимости оценки разрушений, однако не уточнила размер ущерба и возможные последствия для производства. Информация о пострадавших в публикации не приводилась.