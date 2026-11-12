Нефтегазовый объект в Черниговской области Украины получил серьёзные повреждения после ракетного удара. По данным компании «Нафтогаз», по предприятию были выпущены две ракеты, в результате чего пострадало технологическое оборудование.

В компании заявили, что масштаб разрушений оказался значительным. При этом точное расположение объекта и его производственное назначение пока не раскрываются.

«В результате атаки предприятие получило серьёзные разрушения, повреждено технологическое оборудование», — говорится в сообщении «Нафтогаза».