В Рыльске Курской области после сброса взрывных устройств с украинских беспилотников сгорели четырёхквартирный жилой дом и административное здание. Город подвергся новым атакам, в результате которых повреждения получили гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«К счастью, пострадавших на данный момент сегодня нет», — отметил глава области.

По словам губернатора, в результате предыдущих атак также повреждены три жилых дома и Покровский храм. У одного из многоквартирных зданий пострадала кровля, в административных помещениях выбиты окна и повреждены крыши. Предварительно, осколками и взрывами задело большое количество автомобилей.

Утром 16 ноября атаки продолжились. Под удары попали пожарный автомобиль, магазин и неработающая автозаправочная станция. Кроме того, по предварительным данным, повреждён объект энергетической инфраструктуры. Специалисты уже проводят восстановительные работы.

Хинштейн вновь призвал жителей Рыльска отказаться от передвижений по городу без крайней необходимости. Губернатор предупредил о сохраняющейся опасности и попросил граждан соблюдать максимальную осторожность.