Турецкая оборонная компания ASELSAN заявила об успешных испытаниях электромагнитной противодроновой системы Ejderha, которая за несколько секунд вывела из строя сразу 51 беспилотник. Для поражения целей комплекс не использовал ракеты или другие боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба производителя.

Испытания прошли 15 ноября на полигоне ASELSAN в Гёльбеке и были приурочены к 51-й годовщине компании. Проверку возможностей комплекса разделили на два этапа.

Сначала Ejderha нейтрализовала два беспилотника с проводным управлением на расстоянии около километра. Затем специалисты одновременно подняли в воздух 51 дрон, имитировав массированную атаку. По утверждению производителя, система вывела из строя все аппараты за считаные секунды.

Принцип работы Ejderha основан на использовании мощного электромагнитного излучения. Оно воздействует на электронные компоненты беспилотников, нарушая работу навигации, связи и систем управления. В зависимости от мощности воздействия оборудование дрона может временно отключиться или выйти из строя.

Для обнаружения воздушных целей комплекс использует радиолокационную станцию, а для их сопровождения и наведения — оптико-электронные средства. Разработка предназначена прежде всего для борьбы с небольшими беспилотниками, в том числе FPV-дронами.

Генеральный директор ASELSAN Ахмет Акйол назвал результат мировым достижением. По его словам, Ejderha стала первой системой, способной одновременно нейтрализовать 51 беспилотник одним нажатием кнопки без применения боеприпасов. Он также сообщил, что комплекс уже запущен в серийное производство.

Разработку планируют использовать в составе многоуровневой турецкой системы противовоздушной обороны «Стальной купол». При этом независимых данных, подтверждающих заявленное мировое первенство, пока нет. Производитель также не раскрыл расстояние до группы из 51 беспилотника во время второго этапа испытаний.

Ранее Life.ru рассказывал о возможностях российской противодроновой турели «Калитка». Установка с искусственным интеллектом способна поразить беспилотник примерно за 10 выстрелов. Система самостоятельно рассчитывает поправки при стрельбе и использует тепловизор для обнаружения воздушных целей.