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Опубликовано 26 октября, 14:40

Десять выстрелов на дрон: Росгвардеец рассказал, на что способна ИИ-турель «Калитка»

Турель «Калитка» с ИИ поражает дроны примерно за десять выстрелов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российской антидроновой турели «Калитка» для поражения беспилотника может хватить около десяти выстрелов. Такую оценку дал военнослужащий Росгвардии в беседе с ИС «Вести».

Особенность установки — использование искусственного интеллекта для расчёта поправок при стрельбе. Это позволяет точнее наводить оружие на движущуюся цель. При этом комплекс работает в полуавтоматическом режиме.

Мобильная версия «Калитки» размещается в кузове пикапа. Она оснащена пулемётом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и тепловизором, который помогает обнаруживать воздушные цели.

По словам росгвардейца, установку можно использовать как для прикрытия воинских расчётов, так и в качестве самостоятельного огневого средства. Кроме того, турель способна взаимодействовать с радиолокационной станцией, получая данные о воздушной обстановке.

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Ранее Life.ru рассказывал о применении комплекса «Калитка-КА» на учениях «Центр-2026». Тогда роботизированную установку задействовали для защиты ближних подступов к позициям. Информация о целях поступала от радиолокационной станции через программный комплекс «Узор-К». По данным Минобороны РФ, система уничтожила разведывательные беспилотники условного противника.

Противодействие дронам развивается и за счёт других огневых комплексов. Ранее Life.ru сообщал о поступлении в российские войска систем «Зубр» и «Цитадель». Первая вооружена четырьмя пулемётами ПКТ, а вторая использует 30-миллиметровую автоматическую пушку. Обе установки предназначены для защиты объектов от воздушных угроз.

Больше новостей о современных вооружениях, боевых роботах и системах противодействия беспилотникам — в разделе «Военная техника» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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